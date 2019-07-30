Россия отказалась от участия в конференции по Венесуэле в Лиме

Россия не станет участвовать в конференции по Венесуэле в перуанской Лиме, об этом сообщило министерство иностранных дел.

Поступившее от МИД Перу приглашение было детально рассмотрено Москвой, сообщается на сайте МИД России.

В ведомстве также проанализировали цели и задачи, которые поставили организаторы перед конференцией в Лиме, обсудили их с партнерами в Латинской Америке.

«Прежде всего, не убеждены в правильности подхода, при котором обсуждение «проблем демократии» в Венесуэле будет проходить без венесуэльцев, представленных правительством Николаса Мадуро и другими политическими силами», – подчеркнули в российском МИД.

Там также выразили сомнение, в том что на однодневной встрече со 100 заявленными делегациями, придерживающимися разных позиции, можно выработать реальные меры помощи по сложным проблемам Венесуэлы.

«Основное сомнение состоит в том, что из целей конференции не вытекает, каким образом ее проведение соотносится с ключевой, по нашему убеждению, задачей на данный момент – содействовать налаживанию внутривенесуэльского диалога, начатого при посредничестве Норвегии. Разделяем мнение, что «внешний фон» может существенно осложнить формирование взаимного доверия между сторонами переговоров и их продвижение к взаимоприемлемым решениям силами самих венесуэльцев без деструктивного вмешательства извне», – подчеркнули в министерстве.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя врио президента республики. США и ряд других государств признали его временным главой государства.

В субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Суринама Илдиз Поллак-Бейгле заявил, что политический кризис в Венесуэле может быть разрешен только через прямой диалог между правительством и оппозицией без угроз в адрес Каракаса.