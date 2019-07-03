У Финляндии возникли проблемы со строительством корветов

При оформлении госзаказа на постройку четырех корветов класса Pohjanmaa возникла задержка, спуск на воду первого корабля отложили, сообщает министерство обороны Финляндии.

«Вызывает сожаление тот факт, что решения о поставках судов класса Pohjanmaa были отложены. Неизбежно будет задержка в завершении работ по спуску на воду первых кораблей, но полное выполнение контракта все еще возможно до 2028 года», – передает РИА «Новости» сообщение финского минобороны.

Ведомство пояснило, что ему нужно больше времени для всех этапов согласования.

«Сейчас все направлено на то, чтобы соглашения о начале строительства были готовы в ближайшем будущем и представлены на рассмотрение правительства в начале осени», – заявили в минобороны.

Отметим, что сейчас корветов в составе ВМС Финляндии нет – у этой страны есть два десантных судна, восемь ракетных катеров, шесть минных заградителей, минные тральщики и вспомогательные суда.

В прошлом году сообщалось, что ВМС Финляндии впервые за 70 лет получат торпеды.