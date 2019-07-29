Стало известно о контактах Москвы с оппозицией Венесуэлы

Москва контактирует с представителями Хуана Гуайдо и оппозицией Венесуэлы в формате, понятном для правительства президента Николаса Мадуро, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«У нас было несколько возможностей получить от них информацию и оценки и, в свою очередь, довести до них наши взгляды и наши подходы», – передает РИА «Новости» слова Рябкова, прокомментировавшего информацию о контактах Москвы и представителей Гуайдо.

По его словам, в Москве «не укрываются ни от каких контактов». «Наоборот, считаем, чем больше контактов, тем лучше для всех. При этом мы это делаем в режиме, который понятен в том числе для законного правительства Мадуро, и я уверен, что в Вашингтоне об этом тоже имеют представление», – заявил дипломат.

Рябков добавил, что эти контакты нацелены на обмен информацией. «Но это не какой-то параллельный канал, совершенно об этом речи нет, это не какой-то постоянный диалог, это эпизодические, я бы даже сказал спорадические коммуникации, не более того. Причем они могут быть в разной форме, совершенно не в форме даже бесед», – добавил он.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя врио президента республики. США и ряд других государств признали его временным главой государства.

Действующий глава государства Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. Россия, Белоруссия, Китай, Турция и другие страны высказались в его поддержку.

Напомним, в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Суринама Илдиз Поллак-Бейгле заявил, что политический кризис в Венесуэле может быть разрешен только через прямой диалог между правительством и оппозицией без угроз в адрес Каракаса.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД