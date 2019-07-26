Посол ЕС на Украине назвал имидж страны ужасным

Посол ЕС на Украине Хью Мингарелли заявил об ужасном имидже страны в мире и назвал приоритетные направления деятельности для новой власти Украины.

«Дело в том, что у Украины сейчас ужасный имидж. Вам и самим надо прекратить ассоциировать вашу страну исключительно с негативными вещами вроде коррупции, коррупции и коррупции вокруг», – сказал Мингарелли в интервью «Европейской правде».

Он также добавил, что Украина «на самом деле намного привлекательнее, чем тот имидж, который вокруг нее сейчас сформировался».

Кроме того, посол перечислил, на чем следует сконцентрироваться новой власти. Он упомянул обеспечение верховенства права, земельную реформу, продолжение децентрализации, реформы рынка энергетики и правоохранительных органов.

Ранее президент США Дональд Трамп в разговоре с главой Украины Владимиром Зеленским выразил надежду, что «обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины, завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США».