Шнуров оценил «задницу не первой свежести» Собчак

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Украине перестали продавать газ

Украинский транзит остановится раньше, чем закончится контракт Фото: Стрингер/РИА Новости
Европа серьезно обеспокоена ситуацией с украинской газотранспортной системой. Ее оператор – компания «Укртрансгаз» – из-за отсутствия денег не может купить технический газ, необходимый для работы украинской трубы. Без него транзит российского газа рискует остановиться задолго до 31 декабря 2019 года, когда заканчивается транзитный контракт. Парадокс, но для России – это было бы лучшим вариантом.  Подробности...
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«Гнездо русофобии» изгоняют из России

Атлантический совет в России возглавляет лично американский посолФото: AtlanticCouncil/YouTube
Один из самых одиозных и антироссийски настроенных аналитических центров США, согласно решению Генпрокуратуры, должен покинуть Россию. Так называемый Атлантический совет, возглавляемый послом США в России Джоном Хантсманом, признан «нежелательной организацией». Чем занимается эта организация, кто ее финансирует и каким образом она заслужила свою грязную репутацию? Подробности...
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Легендарный Ту-144 обретет вторую жизнь к открытию МАКСа

Восстановление легендарного сверхзвукового лайнера было бы невозможно без помощи волонтеровФото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Гордость СССР, первый сверхзвуковой пассажирский самолет в мире Ту-144, возвращается в авиацию. Правда, не в качестве летательного аппарата — незадолго до открытия авиасалона МАКС самолет встанет на вечную стоянку рядом с аэропортом в Жуковском и будет одновременно и памятником, и музеем. О судьбе самолета и о том, как восстанавливали легендарный лайнер газете ВЗГЛЯД рассказал глава фонда «Легенды авиации» Михаил Агафонов. Подробности...
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С-400 поменяли правила игры на рынке вооружений

Россия и Турция оттесняют США на рынке вооруженийФото: Виталий Невар/ТАСС
США, по всей видимости, не будут наказывать Турцию за покупку российских систем С-400. Так пишут американские СМИ. И хотя это решение не озвучено еще официально, мир получил вполне четкий сигнал о том, что не всегда стоит опасаться санкционных угроз Америки. Это может существенно изменить позиции России на мировом рынке оружия. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Ветер истории дует с Востока

Сергей Зацаринный, писатель
Это второй из цикла материалов к 750-летию создания Золотой Орды – соседа, врага и друга Руси, значительная часть которой является территорией современной России. Есть смысл подумать, чему нас может научить опыт Золотой Орды. Подробности...

Кибервойна на самом деле уже идет

Дмитрий Комиссаров, генеральный директор компании «Новые облачные технологии»
СМИ все больше пишут про кибервойну и кибершпионаж. Марк Эспер, потенциальный кандидат в министры обороны США, открыто заявил, что «кибервойна между США и Россией уже идет». Но что такое кибервойна и как в нее воюют? Подробности...
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ЗОЖ процветает на обмане и страхе смерти

Сергей Мардан, публицист
Вся человеческая история подсказывает, что «здоровый образ жизни» – это опасная и искусственная ересь. ЗОЖ жалок именно из-за своей изначальной лживости. А отвратительным он становится, когда эту ложь начинают превращать в деньги. Подробности...
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      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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          • Да

          • Нет

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              Шнуров оценил «задницу не первой свежести» Собчак

                 26 июля 2019, 10:51
              Фото: instagram.com/shnurovs

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              Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров ответил на выпад со стороны телеведущей Ксении Собчак, сопровождавшийся публикацией видео с полуобнаженными ягодицами. Поэтический баттл между звездами шоу-бизнеса продолжается несколько дней подряд.

              В своем Instagram Шнуров опубликовал видеообращение к Собчак, в котором оценил видео телеведущей в купальнике:

              «Вы мне предлагаете сойтись

              В честном риторическом бою,

              Задницу не первой свежести

              В Инстаграме разместив свою.

              Рыхлую, широкую, но плоскую.

              Дряблая, чудовищная прыть.

              И купальника цветной полоскою

              Неказистость эту не прикрыть».

              Продолжая, Шнуров признается, что будь он помоложе, «сошелся, да и то, быть может, в стельку пьяным в полной темноте».

              По словам лидера «Ленинграда», «взгляд потух у режиссера» – нового возлюбленного Собчак Константина Богомолова:

              «Почему? Понятно всем теперь.

              Смотрит и как будто бы не верит:

              Кожа крокодила или гуся?

              Насладиться сможет в полной мере,

              Но а я, пожалуй, воздержуся».

               

              Накануне Собчак опубликовала видео, на котором она в голубом купальнике выныривает из бассейна, едва не потеряв бикини (газета ВЗГЛЯД не может дать прямую ссылку на видео, так как пост содержит нецензурную лексику).

              Собчак уже отреагировала на обращение Шнурова:

              «В жуткую ночь после вечера хмурого

              Что нарушает Сережин уют?

              Дряблые жопы приходят за Шнуровым!

              Плоские жопы уснуть не дают!»

              Собчак посоветовала Шнурову обратиться к врачу, которые лечат «жопофобию», и поинтересовалась, есть ли соответствующие клиники в Швейцарии, которые могут помочь «любимчику нации»:

              «Из-за дурацкой анальной фиксации

              Глупо таким молодым умирать!»

              Напомним, поэтический баттл Собчак и Шнурова возобновился после того, как лидер группы «Ленинград» заявил, что телеведущей в стихосложении помогал Константин Богомолов. Собчак ответила Шнурову «как поэт и баба».

              Добавим, что ранее фигуру Собчак оценила посол ФИФА, телеведущая и модель Виктория Лопырева.

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