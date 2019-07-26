Шнуров оценил «задницу не первой свежести» Собчак

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров ответил на выпад со стороны телеведущей Ксении Собчак, сопровождавшийся публикацией видео с полуобнаженными ягодицами. Поэтический баттл между звездами шоу-бизнеса продолжается несколько дней подряд.

В своем Instagram Шнуров опубликовал видеообращение к Собчак, в котором оценил видео телеведущей в купальнике:

«Вы мне предлагаете сойтись

В честном риторическом бою,

Задницу не первой свежести

В Инстаграме разместив свою.

Рыхлую, широкую, но плоскую.

Дряблая, чудовищная прыть.

И купальника цветной полоскою

Неказистость эту не прикрыть».

Продолжая, Шнуров признается, что будь он помоложе, «сошелся, да и то, быть может, в стельку пьяным в полной темноте».

По словам лидера «Ленинграда», «взгляд потух у режиссера» – нового возлюбленного Собчак Константина Богомолова:

«Почему? Понятно всем теперь.

Смотрит и как будто бы не верит:

Кожа крокодила или гуся?

Насладиться сможет в полной мере,

Но а я, пожалуй, воздержуся».

Накануне Собчак опубликовала видео, на котором она в голубом купальнике выныривает из бассейна, едва не потеряв бикини (газета ВЗГЛЯД не может дать прямую ссылку на видео, так как пост содержит нецензурную лексику).

Собчак уже отреагировала на обращение Шнурова:

«В жуткую ночь после вечера хмурого

Что нарушает Сережин уют?

Дряблые жопы приходят за Шнуровым!

Плоские жопы уснуть не дают!»

Собчак посоветовала Шнурову обратиться к врачу, которые лечат «жопофобию», и поинтересовалась, есть ли соответствующие клиники в Швейцарии, которые могут помочь «любимчику нации»:

«Из-за дурацкой анальной фиксации

Глупо таким молодым умирать!»

Напомним, поэтический баттл Собчак и Шнурова возобновился после того, как лидер группы «Ленинград» заявил, что телеведущей в стихосложении помогал Константин Богомолов. Собчак ответила Шнурову «как поэт и баба».

Добавим, что ранее фигуру Собчак оценила посол ФИФА, телеведущая и модель Виктория Лопырева.

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