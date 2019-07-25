Собчак пикантным видео продолжила поэтический баттл со Шнуровым

Ксения Собчак продолжила поэтический баттл с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым, обвинившем телеведущую в том, что стихи для их поединка за нее пишет новый возлюбленный – режиссер Константин Богомолов.

На своей странице в Instagram Собчак опубликовала обращение к «галантнейшему кавалеру, мачо в маечке-алкоголичке», которому посоветовала отправиться в «школу агрессивного стихосложенья»:

«Надо выписать в столбик глаголы,

В них – основа основ униженья.

Пососи карандаш, если трудно…

«Пососать!» – вот глагольчик отменный!

Он подходит и к шутке паскудной,

И к гнилым новостям про измены».

Также Собчак опубликовала видео, на котором она в голубом купальнике выныривает из бассейна, едва не потеряв бикини (газета ВЗГЛЯД не может дать прямую ссылку на видео, так как пост содержит нецензурную лексику).

Этот пост стал ответом Собчак на публикацию Шнурова, в которой музыкант порассуждал о человеческом призвании:

«У кого как на роду написано:

Смелой можешь быть, а можешь робкой.

Суждено кому-то мужа лысого,

А кому-то – быть всю жизнь анальной пробкой.

(…)

Перемазалась немного. Да уж что там.

Будут спрашивать опять, – а ты была где?

Вот такая выпала работа,

Быть затычкой. Как бы в шоколаде».

Поэтический баттл Собчак и Шнурова возобновился после того, как лидер группы «Ленинград» заявил, что телеведущей в стихосложении помогал Константин Богомолов. Собчак ответила Шнурову «как поэт и баба»:

«Писал Богомолов? Что за байда!

Клянусь лабутенами и отчизной,

что Богомолов мне никогда

стихов не слагал.

Ну, ни разу в жизни!»

Собчак также припомнила Шнурову его бывшую супругу Матильду:

«Она укрывала, сродни плащу,

она от похмелья тебя спасала,

за Богомолова отомщу:

а может, и песни – она писала?»

Первый публичный поэтический баттл между Собчак и Шнуровым произошел в марте. Тогда музыкант высмеял развод телеведущей с Максимом Виторганом. В итоге Собчак объявила об окончании «срача и драки» с артистом и призвала «погладить шнурки и идти на сцену».

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