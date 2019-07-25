Собчак пикантным видео продолжила поэтический баттл со Шнуровым

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Украине перестали продавать газ

Украинский транзит остановится раньше, чем закончится контракт Фото: Стрингер/РИА Новости
Европа серьезно обеспокоена ситуацией с украинской газотранспортной системой. Ее оператор – компания «Укртрансгаз» – из-за отсутствия денег не может купить технический газ, необходимый для работы украинской трубы. Без него транзит российского газа рискует остановиться задолго до 31 декабря 2019 года, когда заканчивается транзитный контракт. Парадокс, но для России – это было бы лучшим вариантом.  Подробности...
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Почему мы запомним Константина Борового

Как карикатура выпячивает наиболее яркие черты, так и Боровой вобрал в себя то, что вызывающе и мерзко в глазах сразу многихФото: Александр Саверкин/ТАСС
Некогда известный биржевик и непримиримый либеральный оппозиционер Константин Боровой «унес ноги» в США, попросив там политического убежища. Ранее Сеть удивило странное объявление, из которого следует, что фантастически богатый некогда человек столь же фантастически обеднел. Теперь мы прощаемся с политиком Боровым, и нам есть что сказать на прощание. Подробности...
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Легендарный Ту-144 обретет вторую жизнь к открытию МАКСа

Восстановление легендарного сверхзвукового лайнера было бы невозможно без помощи волонтеровФото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Гордость СССР, первый сверхзвуковой пассажирский самолет в мире Ту-144, возвращается в авиацию. Правда, не в качестве летательного аппарата — незадолго до открытия авиасалона МАКС самолет встанет на вечную стоянку рядом с аэропортом в Жуковском и будет одновременно и памятником, и музеем. О судьбе самолета и о том, как восстанавливали легендарный лайнер газете ВЗГЛЯД рассказал глава фонда «Легенды авиации» Михаил Агафонов. Подробности...
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Почему Россия терпит выходки КНДР

Китайский плакат времен Корейской войныФото: chineseposters.net
Российская команда сейнера «Сянхайлинь-8» удерживается Северной Кореей уже более недели, но известно об этом стало только накануне. Посольство РФ в КНДР работало над освобождением моряков, стараясь не поднимать шума, однако скандальная история все же просочилась в СМИ. Почему мы вынуждены терпеть подобное поведение от страны, живущей в том числе на нашу гуманитарную помощь? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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К власти в Лондоне пришел Борис Разрушитель

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Будем откровенны – Британия является врагом Российской Федерации. И сотни лет назад, и сейчас. Именно Британия занимает наиболее русофобскую позицию и создает нам проблемы. Поэтому – чем Британии хуже, тем нам приятнее. Подробности...
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Всё печки-лавочки, Макарыч

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Таким, как Шукшин, не надо врать – всю правду бы успеть рассказать. Задача гения – не взять, а отдать. Вот почему ему веришь – безоговорочно. Подробности...
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Все еще не верится, на краю какой адской пропасти стоит Украина

Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД
Туман рассеялся и стали проступать коричневые оттенки местного национализма, который много лет воплощали в жизнь карательные отряды, ставшие частью вооруженных сил страны, и режим, опекаемый фашиствующими элементами. Подробности...
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              Собчак пикантным видео продолжила поэтический баттл со Шнуровым

                 25 июля 2019, 10:33
              Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
              Текст: Ольга Никитина

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              Ксения Собчак продолжила поэтический баттл с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым, обвинившем телеведущую в том, что стихи для их поединка за нее пишет новый возлюбленный – режиссер Константин Богомолов.

              На своей странице в Instagram Собчак опубликовала обращение к «галантнейшему кавалеру, мачо в маечке-алкоголичке», которому посоветовала отправиться в «школу агрессивного стихосложенья»:

              «Надо выписать в столбик глаголы,
              В них – основа основ униженья.
              Пососи карандаш, если трудно…
              «Пососать!» – вот глагольчик отменный!
              Он подходит и к шутке паскудной,
              И к гнилым новостям про измены              ».

              Также Собчак опубликовала видео, на котором она в голубом купальнике выныривает из бассейна, едва не потеряв бикини (газета ВЗГЛЯД не может дать прямую ссылку на видео, так как пост содержит нецензурную лексику).

              Этот пост стал ответом Собчак на публикацию Шнурова, в которой музыкант порассуждал о человеческом призвании:

              «У кого как на роду написано:
              Смелой можешь быть, а можешь робкой. 
              Суждено кому-то мужа лысого, 
              А кому-то – быть всю жизнь анальной пробкой              .

              (…)

              Перемазалась немного. Да уж что там.
              Будут спрашивать опять, – а ты была где? 
              Вот такая выпала работа, 
              Быть затычкой. Как бы в шоколаде              ».

              Поэтический баттл Собчак и Шнурова возобновился после того, как лидер группы «Ленинград» заявил, что телеведущей в стихосложении помогал Константин Богомолов. Собчак ответила Шнурову «как поэт и баба»:

              «Писал Богомолов? Что за байда!

              Клянусь лабутенами и отчизной,

              что Богомолов мне никогда

              стихов не слагал.

              Ну, ни разу в жизни!»

              Собчак также припомнила Шнурову его бывшую супругу Матильду:

              «Она укрывала, сродни плащу,

              она от похмелья тебя спасала,

              за Богомолова отомщу:

              а может, и песни – она писала?»

              Первый публичный поэтический баттл между Собчак и Шнуровым произошел в марте. Тогда музыкант высмеял развод телеведущей с Максимом Виторганом. В итоге Собчак объявила об окончании «срача и драки» с артистом и призвала «погладить шнурки и идти на сцену».

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