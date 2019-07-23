Пакистан усомнился в осознании Западом последствий военного конфликта с Ираном

Премьер-министр Пакистана Имран Хан во время выступления в вашингтонском Институте мира выразил сомнение по поводу того, что все страны осознают всю серьезность последствий в случае возможного военного конфликта с Ираном.

«Я не уверен, осознают ли все страны всю серьезность ситуации в случае [возможного военного] конфликта с Ираном. Люди не понимают, что это не будет то же самое, что и с Ираком», – заявил премьер-министр Пакистана, слова которого приводит ТАСС.

«Это может быть гораздо хуже, будет иметь серьезные последствия для Пакистана, негативные последствия для нашей страны», – отметил Имран Хан.

По его мнению, возможный конфликт с Тегераном «выпустит на свободу терроризм [такого уровня], что люди позабудут про (запрещенную в России террористическую организацию) «Аль-Каиду» и другие группировки.

По словам премьер-министра Пакистана, «иранское шиитское направление ислама является весьма сплоченным». «У них намного сильнее развито представление о мученичестве, чем у суннитских мусульман», – считает Имран Хан.

«Я настоятельно призываю к тому, чтобы не допустить этого конфликта», – заключил премьер-министр Пакистана.

Во вторник стало известно, что несколько стран Европы поддержали идею Великобритании организовать патрулирование Ормузского пролива для обеспечения свободы навигации.

Ранее Иран обвинил Британию в «морском разбое» из-за задержания танкера с иранской нефтью в Гибралтарском проливе, после чего задержал британский нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе.

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