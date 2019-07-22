После запуска «Союза» военные США заметили на орбите неизвестный объект

На околоземной орбите после запуска «Союз МС-13» с космодрома Байконур был найден неизвестный объект, сообщается на специализированных ресурсах ВВС США.

Американские военные в результате запуска корабля зафиксировали на околоземной орбите три объекта, передает РИА «Новости» со ссылкой на специализированный сайт ВВС США spacetrack.org.

Одним объектом был «Союз МС-13», вторым – ступень ракеты «Союз-ФГ», на которой был запущен корабль, и третьим – неизвестный фрагмент ступени.

Объект проходит по орбите с минимальной высотой 190 километров и максимальной в 221 километр, ступень – на орбите высотой 189 на 200 километров.

Отмечается, что после запусков «Союзов» американские военные находили на орбите только два объекта – корабль и третью ступень. В апреле 2015 года были зарегистрированы 20 обломков третьей ступени ракеты «Союз-У», разрушенной после нештатного отделения грузового корабля «Прогресс М-27М».

В январе 2018 года жителей китайской провинции Гуанси напугало падение из космоса «неизвестного объекта», взорвавшегося после столкновения с землей. Местные власти пояснили, что «неизвестным объектом» является отработанный ускоритель ракеты-носителя «Чанчжэн-3B».