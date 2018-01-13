Жителей Китая напугал «неизвестный объект из космоса»

Жители китайской провинции Гуанси публикуют видеозаписи падения из космоса «неизвестного объекта», который взорвался после столкновения с землей.

Видеозаписи стали появляться на YouTube, а также в социальных сетях.

Позднее местные власти пояснили, что «неизвестным объектом» является отработанный ускоритель ракеты-носителя «Чанчжэн-3B» («Великий поход – 3B»), стартовавшей 12 января, передает РИА «Новости».

The Long March 3B booster in question, still burning after hitting the ground:



(photo via 9ifly.cn) pic.twitter.com/8PG3JiLIkx — Cosmic Penguin (@Cosmic_Penguin) 12 января 2018 г.

Согласно заявлению властей провинции Гуанси, зона падения была определена заранее.