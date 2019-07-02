Российский депутат умер на триатлоне в Финляндии

Депутат Елабужского городского совета Виталий Дерягин скончался во время соревнований по триатлону в Финляндии, пишут СМИ.

«Мы получили информацию от финских властей о гибели на спортивных соревнованиях по триатлону нашего гражданина Виталия Дерягина, 43 лет. Консульство оказывает всестороннюю поддержку родственникам по оформлению документов на вывоз тела», – сообщил консул России в Финляндии Александр Зеленов, передает РИА «Новости».

Дерягин являлся депутатом Елабужского городского совета и работал заместителем гендиректора фирмы «Эссен Продакшн АГ», пишет Inkazan.ru со ссылкой на пиар-менеджера компании. Отмечается, что депутат был профессиональным спортсменом и мастером спорта по лыжам.