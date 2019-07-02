Грузия досрочно отзывает посла из Украины, не называя причин, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Глава дипмиссии Гела Думбадзе был назначен только в 2017 году и сейчас переводится в МИД Грузии на должность посла по особым поручениям. Обычно послы работают четыре года.

Официальный представитель МИД Грузии Владимир Константинидис назвал Думбадзе «опытным дипломатом» и сказал, что тот переводится в центральный аппарат на «высокую позицию».

Кто будет новым послом Грузии в Киеве, не называется.

«Рассматривается конкретная кандидатура», – сказал Владимир Константинидис.

В последние годы отношения Тбилиси и Киева охладели из-за того, что украинское гражданство получил заочно осужденный на родине на 6 и 9 лет лишения свободы за коррупцию и злоупотребление служебными полномочиями экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.