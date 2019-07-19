Минобороны опровергло сообщения о незаконном выселении из общежития в Москве

Появившиеся в СМИ сообщения о том, что из московского общежития Министерства обороны в Москве якобы незаконно выселяют жильцов, не соответствует действительности, говорится в заявлении департамента информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

«Данная информация не соответствует действительности. Бывшее общежитие по адресу г. Москва, ул. Большая Пироговская д. 51 с 2012 года, в соответствии с приказом министра обороны России А.Э.Сердюкова и на основании заключения Межведомственной комиссии от 24 ноября 2011 года, в установленном российским законодательством порядке признано аварийным и непригодным для проживания людей», – говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении департамента.

«На основании заключения об аварийном состоянии дома, судом принято процессуальное решение о расселении аварийного здания. Следует подчеркнуть, что реализацию принятого и вступившего в законную силу решения суда осуществляет Федеральная служба судебных приставов, а не Минобороны России, как ошибочно отмечает автор статьи», – сказано в заявлении.

«Всем проживавшим в данном строении гражданам, имеющим право на обеспечение жилыми помещениями, предоставлено жилье в установленном законом порядке. Минобороны России принимает во внимание тяжелое положение некоторых граждан и проводит индивидуальную работу с теми из жильцов, кто имеет объективные жизненные трудности и испытывает проблемы с обеспечением жильем», – заверили в военном ведомстве.

В заявлении также отмечается, что в процессе подготовки материала журналисты не обращались за комментарием в Министерство обороны.

Накануне издание «Ридус» сообщило, что более 170 жильцов московского общежития Министерства обороны России якобы выселяют без предоставления альтернативного жилья, несмотря на судебные запреты и требования со стороны Совета по правам человека. Автор статьи Валентин Лазарев писал, что выселение проходило с участием «военной полиции и судебных приставов».

Дом на Большой Пироговской был построен в 1929-1932 годах. Здание признано аварийным.