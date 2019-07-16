В Москве трое полицейских задержаны за организацию незаконной миграции

СК и ФСБ за организацию незаконной миграции задержали троих сотрудников управления по вопросам миграции (УВМ) столичного ГУ МВД и троих их соучастников, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

«Следственными органами Главного следственного управления СК по Москве расследуются уголовные дела в отношении трех сотрудников столичного УВМ, а также трех их соучастников», – передает ТАСС слова Ивановой.

По данным следствия, в 2018 году задержанные подавали в отдел по вопросам миграции по Москве недостоверные документы для миграционного учета иностранцев. Всего они фиктивно поставили на учет по месту пребывания более 190 иностранных граждан. Сейчас они обвиняются по статье «Организация незаконной миграции, совершенная организованной группой».

В ходе обысков по местам работы и жительства задержанных изъяты документы для оформления приглашений на въезд в Россию иностранцым, документы фиктивных юрлиц, приглашавших иностранных граждан, печати, электронные носители информации, и деньги, нажитые преступным путем. Следствие по делу продолжается.

Напомним, 8 июля в Следственном комитете по Московской области сообщили, что двум сотрудникам управления по вопросам миграции областного главка МВД предъявлены обвинения в организации нелегальной миграции более 200 граждан Узбекистана.