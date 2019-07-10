Прибыль Украины от поезда Киев – Москва резко выросла

Взгляд
10 июля, среда  |  Последнее обновление — 17:14  |  vz.ru
Разделы

Автодорога из Китая в Европу поставила Россию перед выбором

России придется выбрать один из двух масштабных автомобильных проектов Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В России решается судьба одного из самых масштабных инфраструктурных проектов века, сравнимого по своей значимости со строительством Транссиба – автотрассы, которая через Россию соединит Китай и Европу. Сейчас рассматриваются два варианта дороги, каждый имеет свои достоинства и недостатки. Например, один из проектов предусматривает полностью платную дорогу, поездка по ней обойдется в 100 тысяч рублей. Подробности...
Перейти а раздел…

Украинцы придумали «славную победу» в мифической «войне с Россией»

Юбилей Конотопской битвы отмечался на Украине с размахом и шикомФото: riafan.ru/Леонид Андросов
Ровно 360 лет назад началась Конотопская битва, ставшая на современной Украине предметом культа. Войскам гетмана Выговского в союзе с поляками и крымскими татарами действительно удалось разбить русское войско. Но при ближайшем рассмотрении конотопский миф ничем не выделяется из традиционной украинской истории неудач, предательств, палачества и междоусобицы. Подробности...
Перейти а раздел…

Кому в Германии мешает памятник под Прохоровкой

Келлерхофф своим заявлением покусился на памятник, посвященный грандиозному событию в нашей историиФото: Валерий Морев/ТАСС
В Германии вновь попытались пересмотреть взгляды на одно из самых знаковых сражений Второй мировой войны – танковую битву под Прохоровкой. По мнению немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа, крупного боя не было и Красная армия не одержала победы, а потому памятник советским воинам под Прохоровкой нужно снести. Почему в Германии уже не в первый раз пытаются оспорить эту страницу истории Второй мировой войны? Подробности...
Перейти а раздел…

Как заставить Украину выполнить Минские соглашения

Война в Донбассе продолжается уже пять лет – и это, как выясняется, соответствует воле народа УкраиныФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
В России принято считать, что выполнение Минских соглашений саботируется прежде всего руководством Украины, ее политическим классом. Однако свежая социология дает поразительные результаты: и Порошенко, и Зеленский, отказываясь от примирения с Донбассом, действуют в прямом соответствии с запросами граждан Украины. Откуда взялся этот запрос и как заставить Киев поменять свою точку зрения? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
Перейти а раздел…

Бытовое насилие победят только экономические права женщин

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Почему-то многие связывают борьбу с так называемым бытовым насилием с наличием какого-то «сверхзакона», который моментально отучит российских алкоголиков, наркоманов, шизофреников и просто охреневших «мачо» бить своих жен. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Автомобиль-праздник – Bentley Continental GT

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
Если заходит речь о статусных автомобилях, то одним из первых называют Bentley. Bentley Continental GT дарит праздник своему владельцу. Если не праздник кошелька, то праздник души точно. И не только внешним видом, но и внутренним миром. Подробности...

Проводы Жириновского со сцены

Олег Матвейчев, профессор НИУ-ВШЭ, член Экспертного совета ЭИСИ
По сути, никакой политической партии ЛДПР нет, а есть семейный бизнес. Личный бренд Жириновского (уже потускневший в силу естественных причин) и франшиза, в которой участвуют совершенно разные люди. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
    Перейти а раздел…

    Какие сокровища России достойны списка ЮНЕСКО

    Как Грузия оккупировала Россию

    Честный Взгляд: Грузия себя обматерила

      Перейти а раздел…

      Заседание Священного Синода РПЦ впервые прошло на Валааме

      Впервые в истории русской церкви заседание Священного синода прошло в Спасо-Преображенском монастыре на острове Валаам. «Все больше и больше паломников будут посещать это святое место», – сказал патриарх Кирилл, открывая заседание
      Подробности...

      Владимир Путин и Папа Римский провели переговоры в Ватикане

      В Ватикане состоялась встреча президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска. Разговор продлился около часа. Они обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине. Оба выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений
      Подробности...

      «Олимпийский» после реконструкции сохранит исторический внешний вид

      Сбербанк выдал кредит в размере 39 млрд рублей сроком на десять лет для реконструкции столичного комплекса «Олимпийский». Проект подготовлен в сотрудничестве с сингапурской компанией DP Architects, в портфолио которой входят крупнейшие в мире торговые центры Дубай Молл и Парагон в Сингапуре
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

        «Эко Ферма»: Бизнес благодаря санкциям

        «Ростполив»: Самый высококачественный газон с юга России

          Перейти а раздел…
          Поддерживаете ли вы проведение телемоста Россия – Украина?
          • Да

          • Нет

          Нужно ли запрещать детям использовать телефоны в школах?
          • Да, полностью запретить

          • Нет, но ограничить их использование на уроках

          • Нет, оставить все как есть

          Стоит ли пересмотреть ограничения скорости на современных российских дорогах?
          • Да, повысить максимально разрешенную скорость

          • Да, снизить максимально разрешенную скорость

          • Нет, оставить существующие ограничения

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Медведев назвал два решения проблемы с транзитом газа через Украину
            В Москве назвали условия возобновления авиасообщения с ГрузиейВ центре Луганска прогремел взрывОскорбивший Трампа посол Британии в США подал в отставкуУкраина осложнила своим дальнобойщикам передвижение в странах СНГ
            В парламенте Грузии потребовали ареста ГабунииЧФ отреагировал на сведения о заходе «Сметливого» в зону учений Sea BreezeПарубий призвал военных провести парад в Киеве вопреки решению ЗеленскогоSiemens начал полную локализацию производства газовых турбин в России
            Саакашвили напомнили, как он говорил о Сухуми вне состава ГрузииМоскалькова призвала быть терпимее к людям разной сексуальной ориентацииПредставлен новый авианосец проекта 11430Э «Ламантин»Британский самолет-разведчик подлетел к Крыму второй раз за два дня

            Главная тема


            Кому в Германии мешает памятник под Прохоровкой

            грузинское телевидение


            Директор «Рустави-2» пообещал мочиться в экспортируемое в Россию вино и боржоми

            Канцлер Германии


            Меркель затрясло в третий раз за месяц (видео)

            Открытое письмо


            Президент Georgian Airways поблагодарил Путина

            Видео

            другие правила


            Промышленность Донбасса достанется Киеву только на новых условиях

            новый формат


            Идея Зеленского о встрече с Путиным имеет смысл лишь при одном условии

            «пробил дно»


            Выходка Габунии дорого обойдется Грузии

            претензии к качеству


            Грузия обманывает россиян с вином

            викторина


            Как ругаться матом по-украински?

            Противоядие от русофобии


            Евгений Примаков: Санкции как взведенный курок для Грузии

            Речь Посполита 2.0


            Сергей Перепелица: США переподчиняют свой «балтийский хаб» Польше

            Пузырь кредитования


            Антон Любич: Российской экономике нужен быстрый рубль

            на ваш взгляд


            Поддерживаете ли вы проведение телемоста Россия – Украина?

            Прибыль Украины от поезда Киев – Москва резко выросла

            10 июля 2019, 17:11

            Текст: Сергей Гурьянов

            Версия для печати

            Международный поезд Киев – Москва приносит «Укрзализныце» больше прибыли, чем пять самых прибыльных поездов, которые курсируют внутри Украины. Доход от этого маршрута для украинской компании вырос почти вдвое относительно показателей 2018 года.

            За пять месяцев 2019 года поезд №5/6 Киев – Москва принес «Украинской железной дороге» 117,7 млн гривен (4,62 млн долларов). Это почти вдвое больше, чем принес этот маршрут за первое полугодие 2018 года (2,5 млн долларов), сообщает Liga.net.

            Кроме того, в рейтинг самых прибыльных международных поездов также вошли поезда Кривой Рог – Москва, Днепр – Москва и Львов – Москва.

            Самый прибыльный поезд внутреннего сообщения приносит «Укрзализныце» всего 1,2 млн долларов.

            А поезд Мариуполь – Львов оказался самым убыточным – за пять месяцев убыток составил минус 3,98 млн долларов.

            Отметим, что в 2017 году поезд №5/6 «Киев – Москва» принес прибыль в 6,04 млн долларов.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............