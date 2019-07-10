Украинец пожаловался на несправедливое отношение к военным пенсионерам в США

Украинец Иван Руденко, являющийся военнослужащим армии США, рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются американские военные пенсионеры.

Руденко опубликовал на YouTube видео, в котором рассказал, что в США пенсия военным назначается только после 20 лет службы, передает «Царьград».

При этом, например, сержант после 20 лет выслуги получает пенсию в размере около 1 тыс. 918 долларов, что меньше, чем средняя зарплата в США.

По данным американского Бюро трудовой статистики, официальная средняя зарплата в Соединенных Штатах в 2019 году составляет 905 долларов в неделю, то есть порядка 3 тыс. 620 долларов в месяц до уплаты налогов.

Также автор ролика рассказал на примере своего знакомого, что армейской пенсии не хватает для поддержания нормального уровня жизни: «Вот майор, служил 22 года, сейчас живет в Бруклине. Его пенсии ему не хватает, получает он чуть больше 2 тыс. долларов. Ипотеку не успел выплатить, дважды был в разводе, платит алименты на ребенка, машина тоже в кредит».

В аккаунте Руденко на YouTube указывается, что он закончил в 2007 году Одесский институт Сухопутных войск, затем год учился в Львовском институте Сухопутных войск. С 2008 года по 2012 год служил офицером в ЗСУ МОУ. В августе 2013 года прилетел в США, в 2017 году «поступил на службу в US Army».

Он также указал, что является патриотом США, любит Украину и Россию, выступает против войны в Донбасе.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, с чем сталкиваются американцы, решившие поступить на военную службу.