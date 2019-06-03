Возбуждено дело против фигуранта расследования по полковнику Захарченко

Пресс-служба Генпрокуратуры России сообщила, что во время расследования по делу полковника Дмитрия Захарченко возбуждено уголовное производство о фальсификации доказательств в отношении одного из фигурантов этого расследования Ивана Кожевникова.

«По материалам Генеральной прокуратуры Российской Федерации возбуждено уголовное дело о фальсификации доказательств в отношении Ивана Кожевникова – одного из фигурантов расследования дела бывшего сотрудника МВД России Дмитрия Захарченко», – говорится в сообщении пресс-службы.

Во время рассмотрения иска, который подготовил заместитель генпрокурора России в соответствии с антикоррупционным законодательством, были получены указанные фальсифицированные материалы, передает РИА «Новости».

В рамках иска прокуратура требовала обратить в доход государства имущество беглого сотрудника ФСБ России Дмитрия Сенина, являющегося соучастником Захарченко, и подконтрольных лиц.

Суд установил, что на Кожевникова по просьбе Сенина зарегистрировали большое количество недвижимости, из-за чего его и привлекли как соответчика.

Сообщается, что Кожевников с целью введения суда в заблуждение предоставил содержащие ложные сведения о наличии у него крупной суммы денег документы, чтобы подтвердить возможность покупки недвижимости.

Напомним, врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД России Захарченко задержали 9 сентября 2016 года и обвинили в нескольких эпизодах взяток и воспрепятствовании следствию.