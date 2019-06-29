В России назвали последствия пересмотра военного союза Японии и США

Возможный пересмотр договора о безопасности между США и Японией может повлиять на заключение мирного договора между Москвой и Токио, заявил замглавы Министерства иностранных дел Игорь Моргулов.

«Это, безусловно, тоже влияет на подписание мирного договора, это так. Но давайте сначала дождемся пересмотра американо-японского военного союза, а затем будем давать этому оценки и суждения», – приводит его слова ТАСС.

Ранее американский президент Дональд Трамп в интервью американским СМИ заявил, что договор о безопасности с Японией выгоден исключительно Токио. Он подчеркнул, что в случае нападения на Японию Америке придется вступить в Третью мировую войну, жертвуя жизнями американских граждан. «Если нас атакуют, то Японии не нужно нам помогать, они будут смотреть на это на своих телевизорах Sony», – добавил Трамп.

Позже, в ходе саммита G20 в Осаке, Трамп заверил, что США не собираются выходить из оборонного соглашения с Японией, но добавил, что считает этот договор несправедливым. «[Условия соглашения] глупые, но это то, что у нас есть», – продолжил хозяин Белого дома.

Ранее в субботу премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что Москва и Токио договорились продвигать переговоры по мирному договору.

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