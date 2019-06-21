Американская журналистка обвинила Трампа в попытке изнасилования

Американская журналистка Джин Кэррол заявила, что ее пытался изнасиловать президент США Дональд Трамп.

Журналистка Джин Кэррол в статье для New York Magazine заявила, что стала жертвой нападения Трампа в магазине Bergdorf Goodman в Нью-Йорке.

По ее словам, нападение произошло в 1995 или в 1996 году.

Кэррол сообщила, что встретилась с Трампом в магазине, где бизнесмен, по его словам, выбирал подарок для какой-то женщины и попросил собеседницу помочь ему с этим. В ходе разговора они направились в секцию нижнего белья, где будущий глава государства предложил Кэррол надеть кружевное боди.

Кэррол попыталась отшутиться и предложила ему самому примерить эту вещь. После этого собеседники дошли до примерочной, где Трамп якобы оттолкнул ее, стянул колготки и попытался изнасиловать.

Кэррол добавила, что смогла оттолкнуть его и убежать, после чего она не стала сообщать об этом в полицию. При этом журналистка рассказала о случившемся двум близким людям.

Белый дом сообщил журналу, что «это совершенно ложная и неправдоподобная история». История была выдумана для того, чтобы испортить репутацию Трампа, уверены в администрации президента.