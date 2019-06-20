Курс доллара достиг показателя августа 2018 года

Курс доллара на Московской бирже вырос до 63 рублей впервые с августа 2018 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Утром в четверг курс доллара расчетами «завтра» снижался на 24 копейки – до 63,55 рубля, курс евро поднимался на 4 копейки – до 71,62 рубля.

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