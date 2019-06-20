Путин высказался о «свежепокрашенной траве» к его приезду

Даже через свежепокрашенную траву и скамейки видно, что происходит в стране, заявил президент России Владимир Путин, комментируя свои поездки по регионам.

Отвечая на вопрос о том, не хотел бы он проехаться по стране в одиночестве без охраны, Путин сказал, что действительно был бы не против отдохнуть «свободно и неузнаваемо», но понимает невозможность этого.

«Даже длинная поездка, как я ездил на «Жигулях», 2000 км проехал по Дальнему Востоку, инспектируя вновь построенную дорогу между Хабаровском и Читой, даже если появляться где-то неузнаваемым, это не даст полной картины о происходящих в стране событиях. Смотришь конкретные места, ситуации, а страна у нас большая, чтобы понимать, что происходит в стране в целом, нужно иметь информацию из разных источников», – сказал он.

«Я езжу по стране. И даже через свежепокрашенную траву и скамейки видно, что происходит в реалиях на месте», – добавил он.