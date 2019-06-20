Путин объяснил, почему предпочитает называть коллег «партнерами»

Президент Владимир Путин на прямой линии объяснил, почему он называет коллег, в том числе тех, кто критикует Россию, «партнерами», несмотря на их высказывания.

У него спросили: «Нас поливают, а вы всех называете партнерами. Почему вы такой вежливый?»

«Я не думаю, что я уж такой вежливый», – заметил Путин.

Он отметил, что вырос в Петербурге, где внешняя среда призывает к определенной гармонии.

«Это не пустые слова. Внешняя среда, архитектура города очень гармонична, она не может не оказывать влияние на человека, на понимание, что такое гармония. И Эрмитаж, и Русский музей, и БДТ – это часть среды, в которой я рос. Политическая культура – часть нашей общей культуры. Если у кого-то этого не хватает, это их проблемы», – сказал президент.

Он добавил, что представляет Россию – образованную страну с высоким уровнем культуры.

«И часто, когда отношения между странами становятся сложными, чуть ли не последним инструментом становятся отношения между первыми лицами. Никогда нельзя захлопывать эту дверь. Это в интересах страны», – заявил Путин.