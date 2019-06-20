Путин назвал «реальную ошибку» правительства

Президент Владимир Путин признал ошибкой правительства проблемы с назначением льготной ипотеки для многодетных семей.

Путин напомнил, что действительно есть поручение президента предоставлять семьям, у которых появился второй и третий ребенок, льготную ипотеку в размере 6%.

Кроме того, Путин подчеркнул, что Дальнем Востоке предоставляется даже 5% льготная ипотека.

Тем не менее «людям трудно решить проблему с банками, которые на 6% не переходят в отношении кредитов, которые были выданы ранее. Это реальная ошибка правительства: Минфин не выделил достаточных ресурсов для компенсации банкам на эти цели», – отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что эта проблема должна решаться по двум каналам – через Минфин, который работает с крупными банками, и организацию Дом.РФ, работающую со средними и мелкими банками.

Трансляция прямой линии с Владимиром Путиным идет в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР и «Мир», а также радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».