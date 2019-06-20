Россиян предупредили о всплеске уличного насилия в Лондоне

В Лондоне наблюдается всплеск уличного насилия, в связи с чем посольство России в Великобритании выпустило предупреждение для граждан.

Со ссылкой на местные СМИ дипломаты сообщают, что за последние дни зарегистрированы пять смертельных случаев при нападении преступников.

«С начала 2019 года в Лондоне зафиксировано уже 56 убийств. Неблагополучная тенденция последних лет продолжается», – говорится на сайте дипмиссии.

Находящихся в Лондоне россиян просят быть бдительными, по возможности избегать мест массового скопления людей и следовать рекомендациям правоохранителей.

В случае непредвиденных ситуация для граждан России работают горячие линии посольства и генконсульства в Эдинбурге.