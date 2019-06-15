Познер назвал свою политическую принадлежность

Телеведущий Владимир Познер рассказал, в чем заключается его «политическая левизна».

Познеру на его официальном сайте был задан вопрос: «Владимир Владимирович, в одном из интервью вы сказали, что придерживаетесь левых политических взглядов. Термин довольно широкий – и хотелось бы узнать, что конкретно для вас это обозначает, в чем ваша политическая левизна?».

Телеведущий ответил, что он «скорее всего социал-демократ», то есть придерживается «тех взглядов, которые пока что являются главными в той же Скандинавии, то есть в этих нордических странах».

«Я за то, чтобы школы были доступными для всех, чтобы не было платных школ. Я против платной медицины, но за качественную медицину, поэтому нужно иметь много денег стране, для того чтобы это сделать, но я за это. Моя левизна, наверное, выражается в этих социальных вещах», – пояснил он.

Познер добавил, что он «абсолютный сторонник свободы печати, свободы слова, понимая, что есть ограничения, когда люди переходят грань и это уже не свобода слова и не свобода печати, а нечто другое».

Он также выступает за то, чтобы «власть отвечала перед теми людьми, которые ее избрали», и против, «чтобы президент был у власти без конца, потому что я считаю, что власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно, это не я придумал, а один умный англичанин».

«Я абсолютный противник бедности и считаю, что одна из самых главных, если не самая главная, задача в любой стране – это обеспечить всем без исключения такой уровень жизни, который позволяет человеку уважать себя, прежде всего», – добавил он.

Ранее Познер рассказал, что для него значит любовь, и сравнил ее с отношением к своей работе.