В Грузии предложили запретить Компартию и партию Саакашвили

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе выступил с инициативой вывести за рамки конституции Компартию, а также «Единое национальное движение» экс-президента Михаила Саакашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Предлагаю объявить антиконституционными «Единое национальное движение» и Коммунистическую партию. Обратиться в Конституционный суд на этот счет», – заявил он на сессии.

Это заявление он сделал после того, как оппозиционеры уличили ряд членов правящей партии «Грузинская мечта» в том, что во времена СССР те занимали ответственные посты в Компартии.

В ответ на эти обвинения сторонникам Саакашвили напомнили о массовых издевательствах и насилиях над гражданами в период правления экс-президента.

Режим Саакашвили во время этих дискуссий был назван «фашистским».

Осенью прошлого года оппозиционный «Альянс патриотов Грузии» сообщил, что свыше трехсот тысяч граждан Грузии подписались под петицией об объявлении преступным режима Саакашвили, которая была инициирована этой парламентской партией.

Вице-спикер парламента от данной партии Ирма Инашвили, в частности, утверждает, что экс-президент и его окружение «совершали военные преступления» во время войны с Россией-2008 года.

Она считает, что «ответственностью нынешнего поколения» грузинских политиков является вынесение приговора Саакашвили и его «Единому национальному движению».