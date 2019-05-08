Канадский посол застрял на украинских дорогах

Посол Канады в Киеве Роман Ващук пожаловался на украинские дороги после того, как забуксовал на одной из них во время поездки по Черкасской области.

Впечатлениями от поездки дипломат поделился в Twitter. Так, по его словам, Черкасская область славится «плодородным черноземом», а вот дороги там оставляют желать лучшего. Автомобиль посла застрял на «грунтовке».

#Cherkasy region is known for its rich black earth. Combined with clay and slicked up by rain, it can pose a challenge for inexperienced dirt road drivers (ie me). Thanks to Ruslan from the village of Buda who pushed and manoeuvred us out of our rut! #AllsWellThatEndsWell pic.twitter.com/ze0DvjQrgY — Roman Waschuk (@WaschukCanUA) 6 мая 2019 г.

«Чернозем в сочетании с глиной и дождями может стать проблемой для водителей, не привыкших к грунтовым дорогам – то есть, для меня», – написал Ващук, поблагодарив одного из местных жителей, который помог ему вытолкать машину из колеи.

Ващук также опубликовал снимок автобусной остановки, на которой кто-то написал «Где дорога?», и заметил, что этот вопрос в Черкасской области стоит особо остро.