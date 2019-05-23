Появились данные о клятве карабахских генералов свергнуть Пашиняна

Армянская газета «Жаманак» сообщила, что представители генералитета непризнанной Нагорно-Карабахской республики и олигархи Армении обсудили свержение Никола Пашиняна с должности премьер-министра Армении.

По данным «Жаманак», несколько дней назад в особняке одного из известных армянских олигархов собрались представители карабахского генералитета и олигархии.

«Встречу организовал бывший заместитель министра обороны Карабаха Самвел Карапетян (Огановский). Ее участники поклялись сделать все для свержения власти Никола Пашиняна. На встрече присутствовал и Самвел Алексанян», – цитирует газету News.am.

Напомним, 18 мая суд в Ереване освободил из-под ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

После этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что собирается объявить о «втором, самом главном, этапе революции» в стране и призвал заблокировать здания всех судов и не впускать туда никого, заявив о необходимости «хирургического вмешательства» в судебную систему страны.

Позже стало известно, что уголовное дело в отношении Роберта Кочаряна прекращено.