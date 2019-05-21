Ту-134 выполнил последний пассажирский рейс в России

Легендарный самолет Ту-134 выполнил свой последний пассажирский рейс в России, доставив 70 пассажиров авиакомпании «Алроса» из Иркутска в поселок Мирный республики Якутия.

Заключительный рейс был совершен 20 мая, сообщает «Экономика сегодня».

Агентству «Интерфакс» в пресс-службе аэропорта подтвердили, что это был последний эксплуатировавшийся в России пассажирский Ту-134. Воздушное судно было выпущено в 1980 году и эксплуатировалось почти 40 лет.

Из Мирного самолет-легенда советской авиапромышленности отправился в Новосибирский музей авиации и космонавтики, сообщается на странице международного аэропорта «Иркутск» в Facebook.

Ту-134 – советский пассажирский самолет на 76-80 пассажиров для авиалиний малой и средней протяженности, разработанный в начале 1960-х годов в ОКБ им. Туполева и выпускавшийся серийно с 1966 по 1984 год на Харьковском авиационном производственном объединении. Первый полет выполнил 29 июля 1963 года, в эксплуатации с сентября 1967 года. Всего, вместе с опытными и предсерийными образцами, было построено 854 самолета всех модификаций. Полностью производство было прекращено в 1989 году.