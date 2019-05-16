Арашуков пожаловался на отсутствие халяля в СИЗО

Бывший сенатор Рауф Арашуков, который содержится в СИЗО «Лефортово», пожаловался на отсутствие доступа к халяльной пищи, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

«Члены ОНК недавно посетили Арашукова в СИЗО «Лефортово». Он высказал им жалобу на отсутствие халяльного питания в изоляторе. По его словам, это беспокоит не только его, но и других мусульман, которых содержат в «Лефортово», – цитирует ТАСС представителя ОНК.

По его словам, отец Рауфа Рауль Арашуков недоволен условиями содержания в камере, где нет горячей воды и не работает телевизор.

«Члены ОНК просят руководство СИЗО изменить данную ситуацию в лучшую сторону», – заключил Мельников.

Напомним, в ходе расследования дела сенатора Рауфа Арашукова были возбуждены дела в отношении бывшего первого заместителя начальника управления СК по КЧР Казбека Булатова, старшего следователя Андрея Филиппова и главного борца с экстремизмом в структуре МВД КЧР Тимура Бетуганова. По данным следствия, трое подозреваемых дружили с семьей Арашукова и превышали свои должностные полномочия.

В январе Рауфа Арашукова задержали в зале Совета Федерации по обвинению в заказных убийствах, запугивании свидетеля и участии в организованном преступном сообществе.

Также арестован его отец, советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков, которого подозревают в хищении газа на сумму более 30 млрд рублей.