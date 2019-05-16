Координационный совет российских омбудсменов открылся в Казани

Координационный совет российских омбудсменов, посвященный защите трудовых прав граждан, открылся в четверг в Казани под эгидой уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.

Участников координационного совета поприветствовал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, сообщается на сайте аппарата уполномоченного по правам человека России.

В рамках заседания координационного совета уполномоченные обсудят состояние и актуальные проблемы обеспечения прав граждан на труд: вопросы повышения доступности и качества профессионального образования, развития юридической грамотности и правосознания общества, защиты трудовых прав граждан предпенсионного возраста, проблемы обеспечения занятости инвалидов, вопросы выплаты задолженности по оплате труда при банкротстве предприятий.

В работе координационного совета принимают участие уполномоченные из 76 субъектов страны. Среди гостей – председатель государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин, заместитель начальника управления президента России по общественным проектам Константин Долгов, глава программного офиса Совета Европы Петр Зих, защитник прав человека Армении Арман Татоян, омбудсмен Кыргызской Республики Токон Мамытов и другие.