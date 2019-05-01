Волонтеры Победы запустили благотворительную акцию «Красная гвоздика»

1 мая Волонтеры Победы совместно с благотворительным фондом «Память поколений» дали старт всероссийской акции «Красная гвоздика»; в 83 регионах России добровольцы с коробками с символикой фонда «Память поколений» распространяют значки «Красная гвоздика».

В акции участвуют 6 тыс. добровольцев, прошедших специальное обучение от Волонтеров Победы и благотворительного фонда. Всероссийская акция «Красная гвоздика» продлится до 22 июня, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Руководитель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова рассказала, что «очень важно не только помнить о подвиге павших героев, но и помогать ныне живущим. «Волонтеры Победы» уже второй раз примут участие в акции и выйдут на улицы городов собирать пожертвования для помощи ветеранам».

По ее словам, в минувшем году «добровольцами было получено более 2,2 млн рублей», а «фонд «Память поколений» увеличил сумму до 18 млн».

Амельченкова выразила надежду, что в 2019 году получится «оказать помощь большему количеству ветеранов. Это наша с вами общая задача – беречь их», – убеждена она.

«Мы ценим поддержку акции Всероссийским движением «Волонтеры Победы» и считаем ее важной. Добровольцы вносят неоценимый вклад не только в распространение значков «Красная гвоздика», но и в развитие идеи осознанной благотворительности в масштабах всей страны. В прошлом году общими усилиями нам удалось охватить 63 региона. В этом году количество регионов увеличилось до 83», – поблагодарила «Волонтеров Победы» Екатерина Круглова, исполнительный директор Благотворительного фонда «Память поколений».

Собранные средства будут потрачены на покупку лекарств, медицинского оборудования и реабилитацию ветеранов Великой Отечественной войны и иных боевых действий.

«Красная гвоздика» – всенародный символ памяти о погибших героях и помощи ныне живущим ветеранам не только словом, но и делом.

В прошлом году в акции «Красная гвоздика» были задействованы 63 региона России. Более 900 добровольцев распространили порядка 200 тыс. значков в парках, скверах и на центральных улицах своих городов. По итогам акции 2018 года было собрано рекордное количество пожертвований - более 2,2 млн рублей.

Собранная сумма была увеличена фондом «Память поколений» и направлена на оказание адресной помощи 60 ветеранам и четырем госпиталям в закупке медицинского оборудования на общую сумму 18 млн 181 тыс. 830 рублей.