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У Порошенко «уходит почва из-под ног» – руководство сразу двух особо значимых областей отказалось ему подчиняться, пускай и по разным причинам. Это говорит в пользу версии о том, что администрация президента Украины готовит масштабные фальсификации для победы во втором туре выборов. Переизбрание Порошенко в таких условиях стало бы идеальным сценарием для России. Подробности...
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Почему армия отказывается от призывников с татуировками на лице

Препятствием для службы в армии может стать не только плохое зрение, но и татуировкиФото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Проходящий сейчас весенний призыв внезапно выявил малоизвестный способ избежать армии. Призывнику достаточно сделать татуировку на лице и, явившись в военкомат, он увидит однозначную реакцию призывной комиссии. Почему в Вооруженных силах не любят татуировки и как подобные украшения могут в целом навредить карьере? Подробности...
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Европа оправдывается за причастность к страшному преступлению в Африке

Кровавая резня в Руанде стала одним из самых страшных преступлений современной историиФото: Corinne Dufka/Reuters
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

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Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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            Эксперты указали на политизированность решения ЕСПЧ по жалобе Навального

            9 апреля 2019, 14:34

            Текст: Сергей Гурьянов

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            Решение ЕСПЧ по домашнему аресту Алексея Навального в рамках «дела Ив Роше» обусловлено общим политическим контекстом и поставлено в зависимость от политической деятельности блогера, хотя уголовное дело чисто хозяйственное, заявили юристы и политологи. Помимо компенсации в размере 20 тыс. евро, Страсбургский суд обязал Россию покрыть судебные расходы заявителя.

            Адвокат Александр Зорин отметил, что в делах с участием Навального в ЕСПЧ «прослеживается явная тенденциозность по признаку скорости рассмотрения»: они рассматриваются более чем в два раза быстрее, чем другие дела в отношении россиян, сообщает РАПСИ.

            «Так, если, например, в практике моей и моих коллег в Европейском суде мы не наблюдали срока рассмотрения жалоб менее пяти лет, а согласно докладу самого ЕСПЧ «О долгосрочных перспективах развития правовой системы» сообщается, что среднее рассмотрение дел с участием граждан из России составляет в среднем десять лет. В жалобах, поданных Навальным против России по электронной базе ЕСПЧ (HUDOC), усматривается тренд на сокращение срока рассмотрения дел в отличие от жалоб обычных граждан из России», – отметил Зорин.

            По его словам, большинство дел с участием Навального в ЕСПЧ рассматривается два-три года.

            По мнению экспертов, такая тенденциозность в действиях ЕСПЧ «основана не на злом умысле, а на неправильном понимании роли Навального». Его продолжают воспринимать в качестве влиятельного оппозиционера, хотя этому противоречат факты.

            Адвокат Дмитрий Аграновский отмечает, что ЕСПЧ отдает приоритет жалобам, которые считает значимыми, а критерии для этого устанавливаются «достаточно произвольно».

            «Возможно, даже сейчас ЕСПЧ полагает, что Навальный – реальный российский политик, но мы-то знаем, что ему электоральная цена – 1,5% в базарный день», – сказал адвокат.

            Успех Навального в Страсбурге эксперты объясняют «удачно выбранной ролью» – блогер незаконно эксплуатирует гуманную миссию Европейского суда, где жалобы оппозиционеров коммуницируются быстрее.

            «Так что такие решения ЕСПЧ основаны не на том, что Навальный против Путина или против России, но на неправильном понимании наших политических реалий», – сказал Аграновский.

            При этом большинство экспертов видит в действиях суда «абсолютную ангажированность», так как очень важных ситуаций, при которых можно было бы придать приоритет жалобам Навального, не было.

            «В этой связи, по-моему, очевидным будет решение суда по очередному взысканию неоправданных и неадекватных даже для ЕСПЧ сумм», – отметила адвокат Сталина Гуревич.

            «На самом деле, эта ангажированность ЕСПЧ может привести только к одному: Россия просто, скажем так, выйдет из-под юрисдикции Европейского суда. Вот эти бесконечные жалобы «ни о чем» приведут к тому, что те люди, которые действительно нуждаются в защите своих прав, останутся без защиты», – считает Гуревич.

            Аграновский также считает, что такие решения «выгодны сторонникам нашего выхода из-под юрисдикции ЕСПЧ».

            «Навальный давно уже не является лидером оппозиции (собственно, он никогда им и не был), и, поддерживая его, вы просто впустую тратите время и деньги российских налогоплательщиков», – обратился адвокат к Европейскому суду.

            Политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев заметил, что Навальный давно работает в связке со всевозможными иностранными организациями, в том числе и с судами, что указывает на наличие единого управляющего центра.

            «Очевидно, что этот центр находится где-нибудь в США, потому что его уровень не может быть сопоставим с уровнем какой-то простой некоммерческой организации. И все это показывает, что Навальный – всего лишь одно из щупалец единого управляющего спрута американского, и работают они друг на друга. То есть Навальный подает иски, те быстро удовлетворяют их, причем делают это все вне очереди, принимают, по сути, неправовые решения, ничего толком не рассматривая», – сказал Матвейчев.

            Политолог Юрий Самонкин видит в решении суда влияние современной геополитической ситуации, «а именно контакты европейских правовых органов и комитетов с самим Вашингтоном в угоду проведения откровенной антироссийской политики».

            «К сожалению, на данный момент получается, что более половины дел ускоренного характера, которые рассматривает ЕСПЧ против Российской Федерации, посвящены либо жалобам Навального или защите интересов оппозиционных деятелей, которые ведут внутри нашей страны зачастую откровенно опасно подрывную деятельность, в виде провоцирования стычек с полицией и иными незаконными акциями протеста. Такая двойная политика стандартов не идет на пользу самому ЕСПЧ и подрывает реальные отношения между Россией и Европой», – заметил Самонкин.

            В декабре 2012 года СК возбудил уголовное дело о хищении средств «Ив Роше» в отношении братьев Алексея и Олега Навальных. В феврале 2014 года Навального отправили под домашний арест. Всего он провел под домашним арестом 10 месяцев. По уголовному делу суд приговорил его к 3,5 годам условного лишения свободы и сохранил ему домашний арест до вступления приговора в законную силу.

            Теперь ЕСПЧ вынес постановление по жалобе Навального на длительный домашний арест в связи с делом «Ив Роше». Сумма компенсации вреда была снижена судом в пять раз. В суде представители России предъявили несколько аргументов, которые обосновывали принятые меры – в том числе указывалось, что домашний арест был оправдан предшествующими действиями заявителя, нарушившими запрет на выезд из Москвы. Также представители России посчитали, что право Навального на самовыражение не было нарушено. Был отвержен аргумент о политических мотивах введения ограничений против Навального.

            ЕСПЧ не принял позицию России и признал нарушения 5, 10 и 18 статей Европейской конвенции прав человека и основных свобод. Помимо компенсации вреда в размере 20 тыс. евро, Страсбургский суд обязал покрыть судебные расходы заявителя – 2 тыс. 665 евро.

            Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин ранее отмечал, что решения ЕСПЧ по отношению к России зачастую вмешиваются в национальную конституцию.

            «Если говорить о сфере конституционного права, то мы видим, что здесь на риски и издержки глобализации накладывается недовольство граждан национальных государств экспансией наднационального регулирования, демократический дефицит которого становится все более очевидным. Особо следует выделить проблему демократического дефицита наднациональных органов по защите прав человека, в том числе Европейского Суда по правам человека. ЕСПЧ, с момента вступления в силу Дополнительного протокола № 11 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, получил все формальные возможности для того, чтобы целенаправленно изменять конвенционную систему и чрезмерно свободно воплощать в жизнь свою активистскую позицию», – отметил он.

            Он добавил, что влияние граждан европейских государств на сам суд практически сведено к минимуму. Это, с одной стороны, позволяет обеспечить независимость органа, но, с другой стороны, делает его «все более оторванным от реальных социальных потребностей и от реального консенсуса, который имеет место на уровне национальных государств», заметил глава КС.

            Отметим, что на Навального работает юридическая служба его ФБК, он может оплачивать дорогостоящих юристов в Европе, которые специализируются на судебных тяжбах именно по тематике ЕСПЧ. В то же время его активисты в регионах находятся под уголовными делами без юридической поддержки от Навального.


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