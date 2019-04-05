Госдеп проигнорировал ультиматум Саудовской Аравии по антикартельному закону

Госдепартамент США прокомментировал сообщения о том, что Саудовская Аравия намерена отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти, если Вашингтон примет антикартельный закон NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act).

«В общем плане мы не комментируем законопроекты, которые находятся на рассмотрении», – заявил представитель американского внешнеполитического ведомства, комментируя планы Саудовской Аравии отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти, если Вашингтон примет антикартельный закон NOPEC, который позволит американскому правительству подавать в суды антимонопольные иски в адрес стран – членов ОПЕК, передает ТАСС.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что власти Саудовской Аравии на протяжении нескольких месяцев обсуждают вариант отказа от расчетов в долларах при продаже нефти и уже сообщили о своих планах представителям США и другим членам ОПЕК.

По сведениям Reuters, шансы того, что антикартельный закон NOPEC будет принят и вступит в силу, не так велики. Однако тот факт, что Эр-Рияд рассматривает возможность отказаться от расчетов в американской валюте при совершении нефтяных сделок, демонстрирует недовольство Саудовской Аравии перспективой вовлечения в антимонопольные тяжбы в судах в США.

Ранее в МИД констатировали, что в Евросоюзе высказываются за переход на расчеты с Россией в евро. В конце прошлого года глава МЭР России Максим Орешкин предложил Европе перейти на расчеты в евро при торговле энергоресурсами.