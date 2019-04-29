Сирийские войска отбили атаку боевиков на западные районы Алеппо

Военнослужащие сирийской армии отразили нападение боевиков из террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) на западные районы города Алеппо, сообщило SANA.

Боевики предприняли вооруженную вылазку в западной части Алеппо, у эстакады в районе Фэмили-хаус. В ходе боя сирийские правительственные войска уничтожили не менее трех террористов, передает ТАСС.

Кроме того, в субботу при отражении внезапной атаки боевиков у эстакады Эль-Хикма в южной части города погибли 17 сирийских солдат. Террористы понесли потери и отступили. В тот же день участники незаконных вооруженных формирований обстреляли из реактивных систем залпового огня населенный пункт Эль-Хадер, расположенный к югу от административного центра провинции Алеппо.

В воскресенье засевшие в Идлибе боевики обстреляли соседние сирийские провинции.

Днем ранее президент России Владимир Путин не исключил возможность проведения Сирией операции против террористов в Идлибе. В Генштабе ВС России оценили численность боевиков в Идлибе в 50 тыс. человек.

Напомним, в пятницу постпред Сирии при ООН Башар Джаафари обвинил Турцию в поддержке засевших в Идлибе боевиков и передаче террористам химического оружия.

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