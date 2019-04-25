Захарова объяснила слова Зеленского о «стимулировании стимулами»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского о том, что развитие украинского языка нужно «стимулировать путем создания стимулов, а не запретов и наказаний».

«Стимулировать путем создания стимулов. Хм... Не хотела расстраивать украинских граждан, но все-таки расскажу им, что такое «стимул» и «стимулирование», – написала Захарова в Facebook.

«Стимул – это в переводе с латыни (не является украинским языком) палка с острым металлическим наконечником, которой погоняли буйвола, запряженного в повозку. Конечно, буйволу никто ничего не запрещал и даже не наказывал, он делал все сам, но от боли», – пояснила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, в четверг Верховная рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного»; за документ проголосовали 278 депутатов.

На ваш взгляд Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский? Лучше Порошенко

Хуже Порошенко

Таким же как Порошенко



Избранный президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал решение депутатов, заявив, что закон об исключительности украинского языка «стал заложником» политической риторики и был принят без достаточного обсуждения с обществом.

«Единственным госязыком должен оставаться украинский, нужно стимулировать его развитие путем создания стимулов, а не запретов и наказаний», – передавало его слова РИА «Новости».

В Facebook Зеленского заявление приводится уже без тавтологии: «Моя принципиальная позиция – государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний, усложнением бюрократических процедур, умножением количества чиновников вместо их сокращения».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД