Треть российских партий может исчезнуть к концу года

Около трети зарегистрированных в России партий могут быть ликвидированы в 2019 году, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Мы проанализировали информацию о соответствии партии этим критериям (закону о партиях), и на сегодняшний день, по нашим прогнозам, из 61 партии примерно треть подтверждают свою состоятельность, и примерно треть может быть ликвидирована уже к концу года», – цитирует Памфилову РИА «Новости».

Почти половина из всех партий представили нулевые сводные финансовые отчеты за 2018 год, отметила глава ЦИК, сообщает ТАСС.

«Мы наблюдаем устойчивую тенденцию снижения их (партий) числа. Партии-однодневки постепенно, постепенно уходят одна за другой и испускают дух. Это естественный процесс», – пояснила Памфилова.

По словам главы ЦИК, минимальная численность в результате поправок в законы для создания партий была сокращена в 80 раз – с 40 тыс. до 500 человек. «С пяти до семи лет был увеличен срок, который дается партии, чтобы доказать, что партия живая», – отметила Памфилова.