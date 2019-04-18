Введенные Россией ограничения затронут 30% товарооборота с Украиной

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал, что ограничения по торговле между Россией и Украиной затронут почти 30% товарооборота двух стран в 2018 году.

«Суммарный оборот товаров, в отношении которых правительством РФ водятся ограничения, оценивается более чем в 4,3 миллиарда долларов США, что составляет почти 30% от общего объема товарооборота между Россией и Украиной в 2018 году», – заявил Орешкин.

Он подчеркнул, что такие действия в отношении Украины со стороны России являются вынужденной мерой в ответ на недружественные действия, передает РИА «Новости».

Глава Минэкономразвития также добавил, что при запрете ввоза товаров с украинской территории Россия исходила из возможностей их замещения собственной продукцией или продукцией других государств.

По данным Минпромторга, в России не ожидается дефицита одежды из-за запрета поставок с Украины.

Ранее российское правительство опубликовало постановление о расширении запрета на ввоз товаров с Украины и ограничении вывоза. По документу, вводится запрет на импорт с Украины в том числе одежды.

За неделю до этого Украина расширила торговые санкции против России, запретив поставки из России ряда товаров.

Напомним, украинские нефтяники предсказали коллапс из-за решения правительства России о запрете экспорта на Украину нефти и нефтепродуктов.