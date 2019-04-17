Замглавы администрации Забайкалья умер на рабочем месте

Первый заместитель главы администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов умер в среду на рабочем месте.

«Сергей Борисович умер утром в своем кабинете», – передает РИА «Новости» сообщение администрации губернатора края.

Заседание законодательного собрания в связи с кончиной Трофимова началось с минуты молчания. В пресс-службе парламента отметили, что замглавы администрации губернатора лично курировал процесс прохождения и обсуждения законопроектов, а также участвовал в работе всех профильных комитетов.

Трофимов родился в 1949 году в городе Хилок Читинской области. В 1968 году окончил Читинский политехнический техникум, после чего начал работать на лесопромышленном комбинате «Читалес». Занимал руководящие должности в региональных структурах КПСС. В 1991 году стал главой администрации Читинского района, с 2002 года работал заместителем главы администрации Читинской области. В 2008 году был избран депутатом Заксобрания Забайкальского края, где возглавлял комитет по государственной политике и местному самоуправлению. Позже занял пост первого заместителя руководителя администрации Забайкалья.