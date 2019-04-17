У устроившего смертельное ДТП внука экс-руководителя «АвтоВАЗа» не оказалось прав

Внук одного из бывших руководителей «АвтоВАЗа» Егор Ляченков, арестованный за ДТП со смертельным исходом, не сдавал экзамены на получение водительских прав; он сообщил об этом членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, которые проверили условия его содержания в СИЗО №3.

Ответственный секретарь комиссии Иван Мельников сообщил, что Егор Ляченков «ходил заниматься в автошколу, но экзамены на получение водительских прав не сдавал», так как « не успел этого сделать», пишет газета «Известия».

Член ОНК, обозреватель «Известий» Борис Клин сообщил, что Ляченков на состояние своего здоровья после ДТП не жаловался.

«Он сказал, что чувствует себя нормально, у него только ссадина от наручников на кисти правой руки. И еще Ляченков заявил, что в содеянном, конечно же, раскаивается. На условия содержания жалоб у него нет. Он привыкает к тюремному быту, сам, как он говорит, по своей инициативе побрился налысо, внешне спокоен», – рассказал он.

Напомним, в понедельник в Москве произошло крупное ДТП с участием арендованного автомобиля. Водитель каршеринга попытался скрыться; СМИ сообщали, что виновником аварии является Егор Ляченков, внук бывшего руководителя «АвтоВАЗ» Николая Ляченкова.