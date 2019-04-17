У устроившего смертельное ДТП внука экс-руководителя «АвтоВАЗа» не оказалось прав

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НОВОСТЬ ЧАСА:Венедиктов рассказал о тяжелом состоянии Быкова
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Для получения компенсаций Украине придется признать Крым российским
Почему США верят в маленькую победоносную ядерную войну
В России передумали сажать врачей
Израиль ждет от России жеста невиданной щедрости
Тюмень спасли от боевиков
Лукашенко отказывается принять новую реальность
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Российско-белорусские отношения переживают очередное обострение. И проблема отнюдь не в том, что Москва и Минск не договорились о яблоках. Проблема в разности подходов: эмоции Лукашенко против ледяного прагматизма Путина. Подробности...
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Транс-активисты вплотную принялись за детей
Сергей Худиев, публицист, богослов
Идеология требует горячо поддерживать «гендерную идентичность», и при любых подозрениях на то, что ребенок – «трансгендер», начинать готовить его к «переходу». «Вы хотите, чтобы у вас была живая девочка или мертвый мальчик?» Подробности...
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Чем пожар в Нотр-Даме поможет Макрону
Андрей Манчук, политолог
Ужасный пожар в центре Парижа может стать символом конца отжившей свое эпохи. Которая, безусловно, была прекрасной – но только для пресловутого одного процента хозяев жизни. На ее руинах может быть построено что-то новое. Подробности...
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Появились первые фото из сгоревшего Нотр-Дама
Появились первые фотографии из сгоревшего собора Парижской Богоматери. Горевший всю ночь храм получил серьезные повреждения: обрушился деревянный шпиль, пострадала несущая конструкция. С полыхавшим всю ночь огнем удалось справиться только к утруПодробности...
Собор Парижской Богоматери сгорел
Знаменитое на весь мир здание собора Парижской богоматери, кажется, уже не будет прежним. Легендарная церковь пострадала от сильнейшего пожара, дым от которого был виден на весь ПарижПодробности...
В Москве выбрали «Мисс Россию – 2019»
Алина Санько из Азова стала победительницей в национальном конкурсе «Мисс Россия – 2019». Победительница получила 3 миллиона рублей и корону из белого золота стоимостью свыше 1 миллиона долларовПодробности...
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