Ученый объяснил связь динозавров с крупнейшим вымиранием на Земле

«Пермское вымирание очистило планету практически от всего живого и привело к перестройке экосистемы, но говорить о том, что оно очистило место для динозавров – грубое упрощение», – заявил газете ВЗГЛЯД завкафедрой биоэволюции биологического факультета МГУ Владимир Марков, комментируя версию о том, что Пермское вымирание дало толчок появлению динозавров.

Марков пояснил: Пермским вымиранием называется период активного вулканизма, когда огромная масса разогретой магмы поднялась из нижней мантии, подошла к твердой оболочке Земли, начав ее плавить, постепенно проедая. После чего из мантийных пород в атмосферу вырвалось огромное количество вулканических газов.

«Эта была вулканическая активность, несравнимая ни с чем, с такими катастрофическими процессами планета столкнулась впервые. Это было самое крупное вымирание в истории Земли, однако динозавры появились спустя много миллионов лет после этого события», – заметил ученый.

До великого вымирания, по словам Маркова, на суше господствовали синапсидные рептилии – предки млекопитающих, а в конце «Перми» появились первые хищные архозавры – другая конкурирующая группа рептилий.

Марков отметил, что пострадали на этом рубеже и те, и другие, однако полностью не вымерли. В Триасском же периоде, по словам ученого, между синапсидными рептилиями и архозаврами развернулась острая конкуренция.

«От архозавров произошли крокодилы, разные другие группы, которые вымерли и динозавры в том числе. Но первые настоящие динозавры появились только к концу Триасского периода», – подчеркнул ученый.

К концу «Триаса» архозавры победили в конкурентной борьбе и вытеснили синапсидных рептилий почти отовсюду – они первыми научились быстро бегать, и это дало им огромное преимущество, рассказал Марков.

«Синапсидные же рептилии измельчали, «ушли в ночь» и вымерли почти все, кроме одной веточки, которая превратилась в млекопитающих. Ну а уже в Юрском периоде динозавры стали господствующей группой, а млекопитающие еще долго оставались мелкими и ночными», – заключил ученый.

Напомним, ученые из Университета Цинциннати в США и Китайского университета геонаук назвали причину массового Пермского вымирания.