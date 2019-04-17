Названа причина одной из крупнейших катастроф Земли

Ученые из Университета Цинциннати в США и Китайского университета геонаук выяснили, что причиной массового Пермского вымирания были извержения вулканов.

Исследователи обнаружили в отложениях возрастом около 252 млн лет следы ртути, которые попали в атмосферу планеты при сгорании запасов угля. Потом ртуть вместе с дождем оказалась в Мировом океане, а затем и в морских отложениях по всему миру, именно их и изучили исследователи, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Nature Communications.

Специалистам также удалось установить, что центр извержений находился на территории современной Сибири, так называемых Сибирских траппов. Уточняется, что извержения возникали не только из вулканов, но и из обычных трещин в земной коре, а их продолжительность была около 100 тыс. лет.

В атмосферу было выброшено около 3 млн кубических километров пепла, что способствовало повышению средней температуры на Земле примерно на десять градусов.

В итоге произошли нарушения пищевых цепочек и повысилась кислотность морей, а это привело к вымиранию около 96% морских видов, 73% наземных позвоночных и 83% видов насекомых, а обеднение биологического разнообразия длилось около 60 тыс. лет.

Ранее, чтобы предотвратить вымирание паразитов, что может негативно отразится на биосфере Земли, ученые предложили охранять клещей и других паразитов.