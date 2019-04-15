В РПЦ объяснили, почему «настоящие мужики» остались только в спецназе

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что в России нет настоящих мужчин из-за того, что женщины не хотят заводить нескольких детей.

«У нас большинство семей – однодетные. А настоящие мужчины растут только в конкурентной борьбе. Чтобы полноценные были мужчины в стране, должно быть пять детей. Минимум. Это национальная трагедия, что наши женщины не хотят рожать. Исправлять нужно сознание наших женщин, которым внушил какой-то враг, что не надо нищету разводить, а надо делать аборты. И вот они прекрасно убивают Суворовых, Кутузовых, Гагариных», – передает его слова радиостанция «Говорит Москва».

Так он прокомментировал свои слова, сказанные ранее, о том, что «настоящие мужики» в России остались «только в спецназе».

«Спецназ воспитывает определенные качества. Там все время борьба, соревнования. И они наверстывают. А так обычно мужчины очень слабые, они бросают своих жен, детей, они не способны на такие трудности. У нас они вялые. Как выпил – и уснул. Они устают, они маменькины сынки. Страна маменькиных сынков. Они не способны учиться», – заявил Смирнов.

Он также отметил, что не хватает «настоящих мужчин» и в армии, поэтому власти вынуждены прибегать «к особым мерам».

«В армии вот сейчас Владимир Владимирович (Путин) сказал, будем профессионалов брать. Потому что эти юноши не способны. Есть, конечно, отдельные звездочки, которые горят на темном небосклоне, но, как правило, генетика тут не справляется. Нужно воспитание, причем семейное. А семья у нас разрушена. У половины парней отцов нет. Ну какие будут они мужчины? Вот такие и есть. Называются додики», – заявил Смирнов.

Напомним, в России вводятся новые меры поддержки для многодетных семей. Так, в начале апреля российские парламентарии во втором чтении одобрили законопроект о льготах по земельному налогу и налогу на имущество для многодетных семей.