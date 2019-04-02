Госдума одобрила налоговые льготы для многодетных семей

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2 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 13:30  |  vz.ru
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Россия обошла Америку на рынке СПГ

Европа купила российского СПГ больше, чем американского Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
Россия благодаря запуску новых очередей завода по производству СПГ на Ямале сумела приблизиться по объемам экспорта к США. Более того, в прошлом году наша страна сумела обойти Соединенные Штаты по объемам экспорта сжиженного природного газа как на азиатском, так и на европейском рынке. Как ей это удалось? Подробности...
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Зеленский обречен обсуждать судьбу Украины с Москвой

Владимир Зеленский готов к роли президентаФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Хотя первый тур украинских выборов выиграл Владимир Зеленский, сильнее всех радоваться своему результату должен Петр Порошенко. Потому что сам факт попадания во второй тур выборов стал для него огромной удачей – но на этом его успехи закончатся, а на Украине начнется новая глава политической драмы. В чем будет ее главное значение для России? Подробности...
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Глобальное потепление принесет России колоссальные выгоды

Глобальное потепление для многих является настоящей угрозой - но не для РоссииФото: Nacho Doce/Reuters
Согласно заявлению помощника секретаря Совбеза РФ Александра Абелина, России следует готовиться к росту числа наводнений, засух и лесных пожаров. К таким последствиям, по его словам, должно привести глобальное потепление, темпы которого в России в 2,5 раза превышают общемировые. Но по ряду признаков, глобальное потепление повлияет на нашу страну прямо противоположным образом. Подробности...
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В истории Японии наступает новая эпоха

Наследный принц Нарухито и император Акихито. В самой Японии человеческое имя монарха не принято произносить вслухФото: Kim Kyung-Hoon/Reuters
Для японцев грядет событие исторической значимости – наступление новой эры, которую принято выражать в девизе для императора. В отличие от ситуации в прочих монархиях, японскую династию двигают к увеличению полномочий, а два пропагандистских иероглифа наделяют ее политику мистической силой. Как изменит Японию наступление эры Рэйва? И что это может означать для России?  Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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«Поколение Зе» не хочет жить в «украинском рейхе»

Андрей Манчук, политолог
Одним из главных результатов первого тура выборов в Украине стало банкротство пропагандистского тезиса о «единой стране». Украина оказалась расколотой по географическому, социальному и возрастному признакам. Подробности...
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Абсурдно отрицать собственную идентичность

Сергей Худиев, публицист, богослов
Бывает жутковато наблюдать, как люди на Украине с русскими именами и фамилиями, которые внешне неотличимы от русских, по-русски говорят о том, что они являются жертвами. Чего бы вы думали? Русского колониализма. А что? Дело модное! Подробности...
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После первого тура выборов на Украине несчастны все

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Вот он, наглядный печальный пример, как превратить довольно крупную, пусть и молодую страну в огромный цирк-шапито. Адекватным людям, находящимся там, правда, от такого цирка совсем не весело, а даже наоборот. Подробности...
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            Госдума одобрила налоговые льготы для многодетных семей

            2 апреля 2019, 12:22

            Текст: Алина Назарова

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            Российские парламентарии во втором чтении одобрили законопроект о льготах по земельному налогу и налогу на имущество для многодетных семей.

            «Мы предлагаем дополнительно освободить от налога на имущество по пять квадратных метров в квартире и по семь квадратных метров в доме на каждого растущего в многодетной семье ребенка. Таким образом, если сейчас налогом не облагаются 20 метров площади квартиры, то в семье с тремя детьми налоговая льгота коснется еще плюс пятнадцати метров», – сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

            Кроме того, действующее сейчас для жилой недвижимости ограничение на рост налога, исчисляемого по кадастровой стоимости, распространяется и на земельный налог. По словам Володина, граждане, имеющие более трех детей, также получат право на вычет «шести соток» по земельному налогу, передает РИА «Новости».

            «Он также должен быть справедливым и посильным для граждан и не должен меняться. После вступления закона в силу земельный налог для граждан не сможет увеличиваться более чем на десять процентов по сравнению с прошлым годом, даже если кадастровая стоимость земли выросла в цене», – отметил спикер Госдумы.

            Помимо этого, ставку земельного налога в размере 0,3% законопроект распространяет на земельные участки, не используемые в предпринимательской деятельности, приобретенные (предоставленные) для личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества.

            Все эти льготы будут распространяться на налоги, начисляемые за 2018 год, подчеркнул председатель ГД.

            Авторами поправок выступили Вячеслав Володин, его первый заместитель Александр Жуков и заместитель Сергей Неверов, а также глава бюджетного комитета Андрей Макаров. Нововведения направлены на реализацию послания Владимира Путина Федеральному собранию.

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