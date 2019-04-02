Госдума одобрила налоговые льготы для многодетных семей

Российские парламентарии во втором чтении одобрили законопроект о льготах по земельному налогу и налогу на имущество для многодетных семей.

«Мы предлагаем дополнительно освободить от налога на имущество по пять квадратных метров в квартире и по семь квадратных метров в доме на каждого растущего в многодетной семье ребенка. Таким образом, если сейчас налогом не облагаются 20 метров площади квартиры, то в семье с тремя детьми налоговая льгота коснется еще плюс пятнадцати метров», – сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, действующее сейчас для жилой недвижимости ограничение на рост налога, исчисляемого по кадастровой стоимости, распространяется и на земельный налог. По словам Володина, граждане, имеющие более трех детей, также получат право на вычет «шести соток» по земельному налогу, передает РИА «Новости».

«Он также должен быть справедливым и посильным для граждан и не должен меняться. После вступления закона в силу земельный налог для граждан не сможет увеличиваться более чем на десять процентов по сравнению с прошлым годом, даже если кадастровая стоимость земли выросла в цене», – отметил спикер Госдумы.

Помимо этого, ставку земельного налога в размере 0,3% законопроект распространяет на земельные участки, не используемые в предпринимательской деятельности, приобретенные (предоставленные) для личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества.

Все эти льготы будут распространяться на налоги, начисляемые за 2018 год, подчеркнул председатель ГД.

Авторами поправок выступили Вячеслав Володин, его первый заместитель Александр Жуков и заместитель Сергей Неверов, а также глава бюджетного комитета Андрей Макаров. Нововведения направлены на реализацию послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД