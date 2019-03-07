Генконсульство США поблагодарило Россию за экстренный прием самолета на Чукотке

Генеральное консульство США во Владивостоке поблагодарило российские власти за гостеприимство и теплый прием, оказанный пассажирам авиалайнера Boeing 777, совершившего экстренную посадку в Анадыре при выполнении полета из Пекина в Лос-Анджелес.

В ночь на вторник в багажном отсеке авиалайнера компании AirChina, выполнявшего полет из Пекина в Лос-Анджелес со 188 пассажирами на борту, сработала пожарная сигнализация, после чего экипаж самолета принял решение прервать полет и был вынужден совершить посадку в аэропорту Анадыря, передает ТАСС.

Эвакуация пассажиров осуществлялась по бортовым аварийным надувным трапам.

Власти Чукотского округа обеспечили размещение пассажиров авиалайнера в здании аэропорта, в зоне международных перелетов и VIP-зале, организовав для них питание и питье, а также направив в здание воздушной гавани несколько переводчиков с английского и китайского языков.

«От имени американцев, находившихся на борту самолета, совершившего экстренную посадку в Анадыре, генконсульство США выражает благодарность за гостеприимство, оказанное пассажирам. Мы рады, что все пассажиры в безопасности, и что они смогли продолжить полет в Америку», – говорится в сообщении на странице дипломатической миссии США во Владивостоке в соцсети Facebook.

В результате инцидента никто не пострадал. Пожар на борту самолета не подтвердился.

Напомним, в декабре прошлого года Чукотка предложила помощь Аляске, где объявили режим чрезвычайной ситуации из-за землетрясения.