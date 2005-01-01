Медведев заявил, что США никогда не отменят санкции против России

Во время прямого эфира с пользователями социальной сети «ВКонтакте» российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что США никогда не отменят санкции в отношении России.

Он также добавил, что американская политика долгие годы строилась именно на этом, передает РИА «Новости».

«Я могу прямо ответить: никогда они не отменят санкции в отношении России, потому что вся их политика, за последние сто лет во всяком случае, была построена на бесконечном применении санкций в отношении нашей страны, как бы она ни называлась – Советский Союз или Российская Федерация. У нас в истории не было промежутка, когда бы этих санкций не существовало вообще», – сказал Медведев.

Ранее глава Госдепа Майк Помпео заявил о надежде Вашингтона на объявление вместе с союзниками по НАТО новых антироссийских санкций.