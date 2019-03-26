Суд обязал родителей с ВИЧ-статусом обследовать дочь

Суд Челябинской области обязал ВИЧ-инфицированных родителей провести их ребенку обследование для определения ВИЧ-статуса.

У отца и матери ребенка установлен диагноз «ВИЧ-инфекция», однако до настоящего времени их ребенок не был обследован, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Ранее в городе Еманжелинске Челябинской области прокуратура подала в суд на родителей полуторагодовалой девочки, требуя установить наличие или отсутствие у нее ВИЧ-инфекции.

«Решением Еманжелинского городского суда 25 марта удовлетворены исковые требования прокурора Еманжелинска о возложении обязанности на родителей малолетнего ребенка по прохождению медицинского обследования на наличие (отсутствие) ВИЧ-инфекции», – говорится в сообщении.

Как сообщают в прокуратуре, в период беременности химиопрофилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку не проводилась в связи с письменным отказом матери.

Ранее суд Балашихи разрешил женщине с ВИЧ-инфекцией усыновить ребенка, рожденного для нее своей сестрой. Директор фонда «СПИД.Центр» Антон Красовский назвал решение суда «хорошим и правильным», однако уточнил, что данная ситуация не является процедурой классического усыновления.