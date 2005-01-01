Разрешение на усыновление, данное женщине с ВИЧ, стало «казусом»

«Это не прецедент для ВИЧ-положительных родителей, а какой-то казус», – заявил газете ВЗГЛЯД директор фонда «СПИД.Центр» Антон Красовский, комментируя решение Балашихинского суда, согласно которому женщине с ВИЧ-инфекцией разрешили усыновить ребенка, рожденного для нее сестрой.

Красовский назвал решение Балашихинского суда «хорошим и правильным», однако уточнил, что данная ситуация не является процедурой классического усыновления.

«Эта женщина не пошла в детский дом, не усыновила ребенка через опеку. Она усыновляла собственного ребенка от суррогатной матери, которая вдобавок является ее собственной сестрой», – пояснил Красовский.

Поправки, недавно внесенные в законодательство, по словам собеседника, касались как раз процедуры родственного усыновления, а к усыновлению детей-сирот из детских домов они не имеют никакого отношения.

«Случая, чтобы ВИЧ-позитивному человеку разрешили усыновить ребенка по классической процедуре, не было еще ни разу. Желающих это сделать очень много, но ВИЧ-положительным людям отказывают в усыновлении, в том числе и в усыновлении ВИЧ-положительных детей», – сообщил Красовский.

Смысл изменений, которые должны произойти в российском законодательстве, журналист видит в том, чтобы для людей, живущих с ВИЧ, были сняты ограничения на любое усыновление и опеку, если они находятся под наблюдением врача, получают терапию, на фоне которой у них наблюдается устойчивое отсутствие вирусной нагрузки и хорошее количество Т-клеток.

Напомним, Балашихинский городской суд разрешил женщине с ВИЧ-инфекцией усыновить ребенка, рожденного для нее сестрой.