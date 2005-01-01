На Украине захотели вернуть из Парижа прах Нестора Махно

Власти города Гуляйполе Запорожской области Украины решили вернуть на историческую родину прах анархиста Нестора Махно, сообщил глава местной администрации Александр Ищенко.

Возвращение праха Махно обсуждалось на сессии городского совета. На данный момент все необходимые документы подготовлены; кроме того, в Гуляйполе заручились согласием внучатого племянника Махно, передает Федеральное агентство новостей.

Ищенко заявил, что городские власти уже определились с местом, где будет находиться прах. В Гуляйполе надеются, что достопримечательность станет толчком для развития туризма в регионе.

«Наш бренд – это Нестор Махно, историческая личность мирового уровня», – сказал чиновник.

Однако активисты столкнулись с нежеланием французской диаспоры возвращать прах Махно, который находится в урне, замурованной в Стене коммунаров на парижском кладбище Пер-Лашез.