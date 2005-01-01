В Совфеде уличили Порошенко в ведении войны, которая давно закончилась

Все, что говорит Порошенко – это бесконечное движение, какие-то судороги, которые не приведут к конечной цели, Крым есть и останется российским, заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Олег Морозов, комментируя план Петра Порошенко по возвращению Крыма под контроль Киева.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов убежден, что для президента Украины Петра Порошенко, который озвучил план по возвращению Крыма, конечная цель – ничто, а движение – все.

«Это очень известный способ поведения. Его сформулировал известный в начале прошлого века европейский социал-демократ Эдуард Бернштейн. Порошенко его ученик, потому что все то, что он говорит – это бесконечное движение, какие-то судороги, которые не приведут к конечной цели. Крым есть и останется российским», – сказал Морозов.

По его словам, вне зависимости от того, будет ли Порошенко инициировать обещанные санкции или нет, «их качество и жесткость не увеличится и не усилится».

«А что касается международно-правовых аспектов, то это вообще отдельная тема. Поскольку наши западные партнеры столько раз вытирали ноги об устав ООН в разных вариантах, то всякая попытка обсуждать тему Крыма в международно-правовой лексике откроет ящик Пандоры. Потому что тогда непременно придется обсуждать тему Косово, Грузии, объединения Германии, Кипра, огромного количества вопросов, которые невозможно формально урегулировать при помощи отсылок к международному праву. Порошенко ведет вчерашнюю войну, которая давно закончилась», – подытожил Олег Морозов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Украины Петр Порошенко изложил план по «возвращению» Крыма. В него входит расширение санкционного компонента против России из-за оккупации Крыма, «азовский пакет» санкций относительно немедленной деоккупации Керченского пролива и Азовского моря, а также координация усилий относительно судебных процессов, «в том числе в ООН против России в связи с нарушением ряда конвенций ООН».

В конце марта на Украине должны состояться президентские выборы. Порошенко не является фаворитом гонки и чуть ли не вдвое уступает лидеру общественного мнения – шоумену Владимиру Зеленскому.