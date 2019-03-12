НАСА выложило в сеть фотографию духовника Роскосмоса - священника отца Сергея, которую сделали во вторник на космодроме «Байконур» в Казахстане.

«Российский православный священник отец Сергий позирует фотографу, ожидая, пока поезд, по которому ракета «Союз» отправится на стартовую площадку, пройдет мимо», – гласит подпись к снимку, опубликованному на странице НАСА на сайте Flickr.

Также в сообщении говорится, что 59-я экспедиция, в составе которой астронавты Ник Хейг и Кристина Кох из НАСА и космонавт Алексей Овчинин из Роскосмоса, начнет работу 14 марта.

Напомним, запуск ракеты запланирован 14 марта в 22.14. На корабле «Союз МС-12» участники экспедиции отправятся на МКС. Ракета-носитель «Союз-ФГ» и выводимый ею на орбиту корабль установлены на стартовом столе космодрома.